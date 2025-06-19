Пользователям iPhone и iPad потребуется удалить и заново установить YouTube для устранения проблем

Для тех, кто недавно столкнулся со сбоями в работе YouTube на смартфоне, у Google есть решение. Правда, пользователям iOS, возможно, придётся сделать немного больше, чем просто обновиться.

На форумах появилось несколько жалоб, указывающих на проблемы с YouTube как на устройствах Android, так и на iOS. Зрители жаловались на сбои приложения, ошибки воспроизведения видео и невосприимчивость. Google подтвердила, что знает об этих проблемах, порекомендовав пользователям удалить и переустановить приложение либо из Play Store, либо из App Store, пока компания работает над обновлением. Сейчас для пользователей iOS этот шаг по устранению неполадок стал официальным руководством.

Согласно данным от поддержки Google, все ошибки, преследовавшие мобильные приложения YouTube, были исправлены. Пользователи на Android должны иметь возможность обновить приложение через Play Store, чтобы всё вернулось в норму. Пользователям iOS будет не так просто – им потребуется переустановить приложение из App Store, чтобы вернуть его в нормальное состояние.

Несмотря на сообщения на форумах, не похоже, что эти сбои были достаточно распространены, чтобы заслужить официальный пост от команды YouTube в социальных сетях.