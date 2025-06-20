Apple работает с Samsung Display над устранением складки на экране складного iPhone

Слухи о складном iPhone существуют не первый год. Судя по последней информации, Apple выпустит первое складное устройство в 2026 году. Samsung Display станет основным и, скорее всего, единственным поставщиком складных панелей для них.

Аналитик Го Минци проанализировал цепочку поставок Apple. На основании этого был сделан вывод, что Apple начнёт производство первого складного iPhone в конце третьего или начале четвёртого квартала. Правда, существуют некоторые технические препятствия. Apple работает с Samsung, чтобы их преодолеть.

Foxconn станет основным партнёром Apple, занимаясь сборкой складного iPhone. Самый важный компонент, складную панель, будет поставлять Samsung Display. О других поставщиках складных дисплеев пока ничего не известно.

В недавней новости сообщалось, что точные спецификации многих компонентов складного iPhone не были окончательно утверждены. Главной проблемой Apple в отношении дизайна является складка на дисплее. Компания сотрудничает с Samsung Display, чтобы устранить её.

Складка является побочным продуктом конструкции шарнира и складной конструкции дисплея. Она присутствует на складных дисплеях с тех пор, как в 2019 году был выпущен первый Galaxy Fold. Хотя складка на складном дисплее ещё не была полностью устранена, Samsung сделала её не такой заметной. Apple хочет избавиться от неё полностью.

Samsung Display стремится предложить производственную мощность складных панелей в размере 7–8 млн единиц. Предыдущие слухи утверждали, что Samsung может планировать поставлять Apple свою самую передовую складную OLED-панель, которая может быть на 19% тоньше панели, используемой в серии Galaxy Z Fold.

Пока же мобильное подразделение Samsung готовится представить седьмое поколение своих складных телефонов Galaxy Z Foldable на мероприятии Unpacked этим летом.