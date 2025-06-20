Новый Fairphone 6 с чипом Snapdragon и камерами на 50 и 13 Мп поступит в продажу 25 июня

Смартфон Fairphone 6 близок к релизу. Новая утечка данных позволяет узнать, чего ожидать от очередного ремонтопригодного смартфона этого производителя.

Издание WinFuture заполучило изображения и почти полный список спецификаций Fairphone 6. Спустя почти два года после появления Fairphone 5 следующая модель станет долгожданным обновлением.

В Fairphone решили отказаться от изогнутой задней панели в пользу более современного для Android-смартфонов дизайна. Главное отличие заключается в двух видимых винтах на задней панели. Они обеспечивают лёгкий доступ ко всем заменяемым пользователем компонентам. Новый дизайн позволяет смешивать и сочетать все три задние панели, что делает вид более разнообразным.

Есть чёрно-белые цветовые решения, а есть зелёный оттенок Fairphone Forest Green. Аппарат получил Snapdragon 7s Gen 3, 256 ГБ хранилища с поддержкой карт памяти и 8 ГБ оперативной памяти.

Задняя панель прячет от глаз съёмную батарею ёмкостью 4415 мАч, мощность зарядки составляет 33 Вт. Горячая замена батареи не предусмотрена, поскольку нужно будет открутить саму ячейку вдоль задней панели телефона, но она хотя бы не приклеена. WinFuture пишет, что другие компоненты, включая основной 50-мегапиксельный и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики, фронтальную 32-мегапиксельную камеру, динамик и порт USB-C, также можно заменить. Fairphone обычно предоставляет руководства пользователя как в письменном, так и в видеоформате.

Ради ремонтопригодности пришлось пожертвовать защитой от воды и пыли. Fairphone 6 имеет всего лишь сертификат IP55. Это защита на уровне аппарата прошлого поколения, так что лучше устройство не топить. Ещё на корпусе замечен ползунок неизвестного пока назначения. WinFuture ожидает, что Fairphone 6 поступит в продажу 25 июня за 549 евро.