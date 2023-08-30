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Представлен смартфон Fairphone 5 с 10 годами программных обновлений
У него есть и другие достоинства вроде съёмной батареи

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Компания Fairphone известна как производитель модульных смартфонов с большими сроками программной поддержки. Теперь она представляет аппарат Fairphone 5, где новая версия Android будет установлена пять раз, а обновления безопасности будут приходить на протяжении восьми лет. После этого компания собирается продлить поддержку до 2031 года и даже 2033 года, в результате чего она может составить десять лет.

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Во многом это стало возможно благодаря выбранному процессору. Это чип для промышленного применения Qualcomm QCM6490. Он создан на техпроцессе 6 нм и обладает графикой Adreno 642L, то есть это разновидность Snapdragon 778G. Несмотря на средний уровень, это шаг вперёд по сравнению со Snapdragon 750G в Fairphone 4.

Аппарат сохранил модульность и ремонтопригодность. Он состоит из десяти модулей, вроде слота для карты памяти и SIM-карты, камер и других компонентов. Эти модули можно купить на сайте производителя или у дистрибьюторов.

Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, хранилище 256 ГБ с поддержкой карт до 2 ТБ. Используется экран OLED размером 6,46 дюйма с разрешением 2770 x 1224, частотой 90 Гц и стеклом Gorilla Glass 5. Установлена съёмная батарея ёмкостью 4200 мАч, мощность проводной зарядки 30 Вт.

Основная камера на сенсоре IMX800 получила разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения. Есть сверхширокоугольная камера IMX858 50 Мп с автофокусом и передняя камера тоже 50 Мп.

Установлена система Android 13, поддерживаются две SIM-карты, есть два динамика, защита IP55, сканер отпечатков сбоку. При желании можно поставить другую операционную систему.

Рекомендованная цена устройства составляет 699 евро. Предлагаются голубой, чёрный и прозрачный цветовые варианты. Продолжительность гарантии равна пять лет, сообщает Androidauthority.

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#смартфоны #fairphone
Источник: androidauthority.com
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