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В этом месяце модульный смартфон Fairphone 4 поступил в продажу на территории США. Вскоре после этого производитель начал обновлять до Android 13 более ранние модели Fairphone 3 и 3 Plus.
Интересно отметить, что на этих устройствах не было Android 12. Fairphone 3 работает на процессоре Snapdragon 632, который официально не поддерживает Android 12 и более современные версии. Разработчикам из Fairphone пришлось заняться программной поддержкой самостоятельно, обновив до последней версии Android аппарат четырёхлетней давности.
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Производитель хочет поддерживать Fairphone 3 минимум 5 лет с момента релиза, так что остаётся год. В реальности компания может поддерживать эту модель до 2026 года. В конце года Fairphone 4 также должен получить версию Android 13. Поскольку у этого аппарата разблокированный загрузчик, желающие могут установить другую операционную систему, вроде LineageOS.
Недавно сообщалось, что ведётся работа над моделью Fairphone 5. Аппарат должен получить более современный внешний вид, в том числе камеру в круглом отверстии спереди вместо более крупного выреза. Аппарат ожидается в конце года, пишет Androidcentral.