Fairphone хочет сделать свои модульные смартфоны более распространёнными

Компания Fairphone существует около 10 лет, выпуская модульные смартфоны повышенной ремонтопригодности. Недавно она обзавелась новым генеральным директором, который ставит перед компанией амбициозные задачи.

Рейнир Хендрикс в интервью рассказал, что Fairphone теперь работает ещё в 23 странах. Конкретный список назван не был, но в их число точно входят Австрия и Швейцария, также будут вестись продажи в Великобритании. Похоже, что Европа остаётся главным приоритетом этого производителя.

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Также у компании серьёзные цели в плане ценообразования. Она собирается продавать смартфоны по цене около 400 евро, тогда как последняя модель Fairphone 5 стоит 699 евро. С целью снижения стоимости аппаратов компания сотрудничает с Google и Qualcomm. Кроме того, увеличение объёма выпуска смартфонов тоже должно привести к снижению их стоимости.

Хочется верить, что уменьшение цены аппаратов не приведёт к ухудшению их ремонтопригодности.