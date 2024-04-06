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Компания Fairphone существует около 10 лет, выпуская модульные смартфоны повышенной ремонтопригодности. Недавно она обзавелась новым генеральным директором, который ставит перед компанией амбициозные задачи.
Рейнир Хендрикс в интервью рассказал, что Fairphone теперь работает ещё в 23 странах. Конкретный список назван не был, но в их число точно входят Австрия и Швейцария, также будут вестись продажи в Великобритании. Похоже, что Европа остаётся главным приоритетом этого производителя.
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Также у компании серьёзные цели в плане ценообразования. Она собирается продавать смартфоны по цене около 400 евро, тогда как последняя модель Fairphone 5 стоит 699 евро. С целью снижения стоимости аппаратов компания сотрудничает с Google и Qualcomm. Кроме того, увеличение объёма выпуска смартфонов тоже должно привести к снижению их стоимости.
Хочется верить, что уменьшение цены аппаратов не приведёт к ухудшению их ремонтопригодности.