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Galaxy Z Fold 7 будет оснащен тонким корпусом и крупным модулем камеры
Смартфон Galaxy Z Fold 7 получит 200 Мп камеру и защиту IP48 при сверхтонком дизайне

Samsung недавно начала рекламировать складной смартфон Galaxy Z Fold 7 в преддверии его скорого анонса. Компания показала силуэт устройства, намекая на его сверхтонкий корпус. Предыдущие сведения также намекали на возможность того, что Galaxy Z Fold 7 станет самым тонким складным смартфоном в мире. При этом кажется, что у аппарата большой выступ камеры.

Недавно появилось несколько изображений Galaxy Z Fold 7 в чехле, показавших расположение камеры телефона. Похоже, выступ камеры в два раза больше по сравнению с его сверхтонким профилем. У устройства есть вертикальный островок камеры, на котором видны три отдельных кольца камеры. Этот большой выступ камеры, вероятно, связан с 1/1,4-дюймовой 200-мегапиксельной камерой.

Другие две камеры включают 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 10-мегапиксельную телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. Сверхширокоугольная камера может иметь автофокус, как и на S25 Edge, но это неточно. Сообщается, что была улучшена фронтальная камера под дисплеем и фронтальная камера 10 Мп на крышке.

Samsung уже рассказывала, что телефон сможет понимать, на что вы смотрите, описывая объекты при помощи ИИ.

Есть также тонкая кнопка питания (которая также является сканером отпечатков пальцев) и регулятор громкости на правой стороне. Предположительно, Galaxy Z Fold 7 будет иметь титановую заднюю панель. Неизвестно, получит ли он раму Armor Aluminum или титановую. Как и предшественник, этот складной смартфон может получить рейтинг IP48 защиты от пыли и воды.

Сообщалось, что аппарат получил экран Dynamic AMOLED 2x 6,5 дюйма, 8-дюймовый складной экран Dynamic AMOLED 2x и стереодинамики. Он работает от аккумулятора ёмкостью 4400 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку 25 Вт и беспроводную зарядку Qi2 Ready 15 Вт. Установлен процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ памяти, объёмы хранилища 256 ГБ/512 ГБ, 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB, NFC и USB Type-C.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 7 будет работать на One UI 8.0 на Android 16 из коробки. Смартфон получит семь основных обновлений Android и до семи лет исправлений безопасности.

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#смартфоны #samsung
Источник: sammobile.com
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