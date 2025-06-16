Смарт-часы на Tizen больше не получат обновлений после 2025 года

Компания Samsung подтвердила, что поддержка смарт-часов на базе операционной системы Tizen официально прекратится в сентябре 2025 года. Это завершение постепенного процесса сворачивания системы, который начался в прошлом году. Он отражает стратегический сдвиг компании в сторону устройств на базе платформы Wear OS от Samsung Tizen. Этот сдвиг был запущен ещё в 2021 году.

Поэтапный отказ начался 30 сентября 2024 года. Магазин Galaxy Store тогда прекратил предлагать платный контент для устройств на Tizen. 31 мая 2025 года были отключены скачивания бесплатного контента для Tizen. К концу сентября 2025 года пользователи не смогут повторно скачивать любой ранее купленный контент через Galaxy Store.

Samsung поделилась графиком в официальном уведомлении «График прекращения обслуживания Tizen Watch»:

30 сентября 2024 г. — приостановка продаж платного контента Tizen Watch и новых скачиваний

30 ноября 2024 г. — урегулирование продаж платного контента Tizen Watch

31 мая 2025 г. — приостановка новых скачиваний бесплатного контента Tizen Watch

30 сентября 2025 г. — приостановка повторных скачиваний предварительно купленного контента из Galaxy Store и прекращение обслуживания Tizen Watch

Хотя Samsung не указала список затронутых носимых устройств, которые больше не будут получать поддержку Tizen после сентября 2025 г., это должны быть следующие модели:

Серия Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear (оригинальная модель)

Samsung Galaxy Gear 2

Samsung Galaxy Gear S2

Samsung Gear S3 Classic

Samsung Gear S3 Frontier

Серия Galaxy Watch (на базе Tizen)

Samsung Galaxy Watch (первое поколение / Galaxy Watch 1)

Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active2

Samsung Galaxy Watch 3

Таким образом, устройства, выпущенные после Galaxy Watch 3, включая серию Galaxy Watch 4 и последующие модели, основаны на Wear OS и остаются не затронутыми этим переходом. Samsung не планирует переходить на Google TV для своих телевизоров, и они по-прежнему поставляются с предустановленной собственной Tizen OS и даже предлагают семь лет поддержки.