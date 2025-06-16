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Блогер
Samsung прекращает поддержку часов Galaxy Gear и Galaxy Watch на ОС Tizen в сентябре 2025 года
Смарт-часы на Tizen больше не получат обновлений после 2025 года

Компания Samsung подтвердила, что поддержка смарт-часов на базе операционной системы Tizen официально прекратится в сентябре 2025 года. Это завершение постепенного процесса сворачивания системы, который начался в прошлом году. Он отражает стратегический сдвиг компании в сторону устройств на базе платформы Wear OS от Samsung Tizen. Этот сдвиг был запущен ещё в 2021 году.

Поэтапный отказ начался 30 сентября 2024 года. Магазин Galaxy Store тогда прекратил предлагать платный контент для устройств на Tizen. 31 мая 2025 года были отключены скачивания бесплатного контента для Tizen. К концу сентября 2025 года пользователи не смогут повторно скачивать любой ранее купленный контент через Galaxy Store.

Samsung поделилась графиком в официальном уведомлении «График прекращения обслуживания Tizen Watch»:

  • 30 сентября 2024 г. — приостановка продаж платного контента Tizen Watch и новых скачиваний
  • 30 ноября 2024 г. — урегулирование продаж платного контента Tizen Watch
  • 31 мая 2025 г. — приостановка новых скачиваний бесплатного контента Tizen Watch
  • 30 сентября 2025 г. — приостановка повторных скачиваний предварительно купленного контента из Galaxy Store и прекращение обслуживания Tizen Watch

Хотя Samsung не указала список затронутых носимых устройств, которые больше не будут получать поддержку Tizen после сентября 2025 г., это должны быть следующие модели:

  • Серия Galaxy Gear
  • Samsung Galaxy Gear (оригинальная модель)
  • Samsung Galaxy Gear 2
  • Samsung Galaxy Gear S2
  • Samsung Gear S3 Classic
  • Samsung Gear S3 Frontier
  • Серия Galaxy Watch (на базе Tizen)
  • Samsung Galaxy Watch (первое поколение / Galaxy Watch 1)
  • Samsung Galaxy Watch Active
  • Samsung Galaxy Watch Active2
  • Samsung Galaxy Watch 3

Таким образом, устройства, выпущенные после Galaxy Watch 3, включая серию Galaxy Watch 4 и последующие модели, основаны на Wear OS и остаются не затронутыми этим переходом. Samsung не планирует переходить на Google TV для своих телевизоров, и они по-прежнему поставляются с предустановленной собственной Tizen OS и даже предлагают семь лет поддержки.

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#samsung #смарт-часы
Источник: neowin.net
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