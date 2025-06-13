Флагманский планшет Samsung засветился в Geekbench с новым процессором и Android 16

Предстоящий планшет Galaxy Tab S11 Ultra производства Samsung был замечен в онлайн-базе данных бенчмарка Geekbench. В результате стал известен входящий в его состав процессор. Следующий флагманский планшет южнокорейской компании основан на MediaTek Dimensity 9400+ SoC, который обладает основным вычислительным ядром Prime с частотой 3,73 ГГц.

Результаты тестирования оказались далеки от высоких. Причина может быть в том, что перед нами очень ранний прототип, над которым Samsung предстоит немало поработать.

Планшет будет обладателем 12 ГБ оперативной памяти и работать под управлением системы Android 16, финальная версия которой только что была представлена. Tab S10 Ultra вышел в прошлом октябре после анонса в конце сентября. Этот график может повториться в этом году. Из-за этого у Samsung могут возникнуть проблемы, поскольку Dimensity 9500 будет анонсирован в начале сентября.