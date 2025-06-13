Samsung отказывается от круглой формы в серии Watch8 и добавляет кнопку Quick

В июле Samsung собирается выпустить ряд новых устройств. Помимо складных смартфонов Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, ожидается более доступный по цене вариант Galaxy Z Flip7 FE. Также появится очередное поколение часов. С внешним видом Galaxy Watch8 уже можно познакомиться.

Линейка Galaxy Watch8 будет содержать стандартные Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic и новые Galaxy Watch Ultra. В отличие от прошлого года, похоже, что Samsung перейдёт на дизайн «сквиркл» во всех моделях. Это означает, что Samsung потенциально может отказаться от круглого дизайна Galaxy Watch8 и Watch8 Classic в пользу сочетания круглой и квадратной формы.

На Android Headlines опубликовали изображение, дающее более детальное представление о дизайне и цветах предстоящей серии Galaxy Watch8. В дополнение к дизайну в виде квадрата в различных вариантах, Galaxy Watch8 Classic показали с традиционным безелем.

Утечка также показывает кнопку Quick, которая будет на Galaxy Watch8 и Galaxy Watch Ultra. Если так, пользователи смогут назначить на эту кнопку любое приложение и открывать его одним нажатием. Базовая модель не имеет ни физического безеля, ни кнопки Quick.

Кроме того, Galaxy Watch Ultra может получить новую синюю расцветку. Прошлогодние часы Ultra доступны в оранжевом, тёмно-сером, зелёном и белом цветах. Galaxy Z Fold7 также показывали в синем цвете.

Ожидается, что Samsung проведёт мероприятие Unpacked в середине июля.