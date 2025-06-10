Оценка Model S оказалась худшей среди электромобилей на тесте Euro NCAP 2025

Результаты нового теста Euro NCAP по системам помощи водителю оказались положительными для электромобилей Kia EV3, Porsche Macan, Toyota bZ4X и нового Renault 5. При этом не так хорошо дела обстоят у Tesla.

Организация считает, что оценка Model S «должна разочаровать Tesla» и что американский производитель электромобилей может «вводить потребителей в заблуждение относительно возможностей своей системы автопилота».

Kia, Porsche, Renault и Toyota получили от Европейской программы оценки новых автомобилей среднюю оценку от 89% до 80% (рейтинг «Очень хорошо»). Tesla, ZS от MG и кроссовер Volvo EX30 получили оценку «Умеренно» после того, как набрали средний балл ниже 70%. Tesla получила самый низкий средний балл из всех девяти протестированных моделей — всего 62%.

Тест Euro NCAP Assisted Driving 2025 оценивает эффективность каждой технологии помощи водителю электромобиля. Оценка происходит как с точки зрения того, как системы работают, так и с точки зрения того, насколько они удобны для пользователя. Принимаются во внимание «риски, которые автоматизация может представлять для людей-операторов». «Компетентность помощи» анализирует ясность (и/или ограничения) инструкций каждой системы и то, насколько эффективно водитель может переопределять систему по мере необходимости. «Резервное копирование безопасности» оценивает, насколько хорошо каждая система избегает столкновения и какие действия предпринимаются, если датчик/камера выходят из строя.

Porsche Macan показал наилучший средний результат по обоим пунктам, набрав 85% за «Компетентность помощи» — самый высокий показатель среди всех протестированных моделей — и 92% за «Резервное копирование безопасности». Оценщики были особенно впечатлены системой активного удержания полосы движения Porsche. Это помогло опередить Toyota, которая набрала 83% за «Помощь» и 89% за «Резервное копирование». Renault набрал 73% и 92%, а Kia — 74% и 88%.

Две оставшиеся модели — внедорожник Mazda CX-80 и китайский XPENG G9 — получили оценку «Хорошо», набрав в среднем от 72% до 70% по обоим пунктам.

В EX30 разочаровал центральный сенсорный экран. Испытатели NCAP обнаружили, что им регулярно приходилось отрывать взгляд от дороги, чтобы им воспользоваться.

Оценка «Резервное копирование безопасности» у Tesla оказалась на самом высоком уровне среди всех протестированных моделей — 94%. Однако флагманская модель американского бренда потерпела неудачу из-за неточно названной системы «Автопилот». Она включает круиз-контроль с учётом дорожного движения и автоматическое управление на шоссе. «Ненадлежащие» рекламные материалы, связанные с системой, которые неверно говорят, что она полностью автоматизирована, снизили оценку модели «Компетентность помощи». Система рулевого управления автомобиля была признана «устойчивой к попыткам водителя её обойти».

Подобные обвинения уже выдвигались в США. В результате против автопроизводителя даже было возбуждено несколько судебных дел. Это побудило сменить определения. Теперь на сайте Tesla опция за $8000 обозначена как «Полностью самостоятельное вождение (под присмотром)».