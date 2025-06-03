Продажи автомобилей Tesla в Европе переживают кризис. Данные за май демонстрируют резкое снижение практически на всех рынках, за одним исключением — в Норвегии, где продажи Tesla выросли в четыре раза.

По данным Reuters, Tesla сообщает о снижении продаж на большинстве европейских рынков. В Португалии продажи автомобилей автогиганта упали на 68% по сравнению с маем прошлого года, а в Швеции — на 53,7%. Не менее тревожные результаты были зафиксированы в Дании (падение на 30,5%), Нидерландах (36%) и Испании (19%). Между тем данные из Франции показывают падение на 67%.



Интересно, что в целом продажи электромобилей в Португалии и Швеции за тот же период выросли почти на 25%, что ясно указывает на то, что проблема касается в основном бренда Tesla. Одной из главных причин являются противоречивые действия Илона Маска, чья вовлеченность в мировую политику и специфический образ жизни могут отпугнуть часть потенциальных клиентов. Пользователи также отмечают ограниченный ассортимент моделей и отсутствие новинок в предложении.

Совершенно иная ситуация в Норвегии, где Tesla бьет рекорды. Продажи в мае выросли на целых 213% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2600 проданных автомобилей. Reuters отмечает, что этот результат в основном обусловлен обновленной Model Y, которая на протяжении трех лет остается самым продаваемым автомобилем в Норвегии.

С начала года продажи Tesla в стране выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Норвегия приближается к достижению своей амбициозной цели по борьбе с изменением климата: электромобили уже составляют 92,7% всех новых зарегистрированных транспортных средств.