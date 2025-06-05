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Kia продала в США всего 37 электромобилей EV9 за май

Продажи электромобилей Kia EV9 резко падают на фоне перехода на модель 2026 года
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Май был очень хорошим месяцем для автопроизводителя Kia. Он продал на 5% больше единиц, чем в мае прошлого года. Это был восьмой месяц подряд роста продаж по сравнению с прошлым годом. Были зафиксированы рекордные продажи трёх самых важных моделей бренда.

Но для Kia EV9, трёхрядного семейного электромобиля бренда, выпускаемого в США, дела идут крайне неважно. Почти 800 дилеров Kia в США смогли продать всего 34 экземпляра EV9.

Это наверняка большое разочарование для Kia. EV9 никогда не был бестселлером, но всё же продавался в приличных количествах. Kia продавала несколько тысяч экземпляров в месяц, по крайней мере до апреля.

В апреле продажи электромобилей Kia рухнули. Продажи EV6 упали с 2051 в 4-м месяце 2024 года до 656 в апреле 2025 года. EV9 упал с 1572 до всего 232.

В мае падение продолжилось. Продажи EV6 упали с 2660 в 2024 году до 801 в 2025 году. EV9 упал с 2187 в мае 2024 года до сверхнизкого показателя в 37 в мае 2025 года.

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Такое сокращение продаж электромобилей Kia может быть связано не со спросом. Запасы EV6 и EV9 у дилеров Kia могут находиться на низком уровне. В просмотрщике запасов Kia и на основных сайтах поиска новых автомобилей было указано менее дюжины EV9. На вопрос журналистов представитель компании сказал, что Kia планирует перейти на модельный год 2025 для EV6 и модельный год 2026 для EV9.

Анализ показывает, что у дилеров есть 1215 новых моделей Kia EV9. Но практически каждая из них — это автомобиль модельного года 2026 с рисунком вместо реальной фотографии. Отсутствие реальных фотографий почти подтверждает, что EV9 модельного года 2026 ещё не доступны в магазинах.

Kia на прошлой неделе объявила о ценах на EV9 2026 года. Она немного подешевела, в зависимости от уровня отделки салона. Модельный год 2025 был коротким для EV9, собранного в Джорджии, и он поступит к дилерам в конце октября. В 2026 году EV9 перейдёт с порта быстрой зарядки CCS2 на разъём Tesla NACS и получит доступ к Supercharger.

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