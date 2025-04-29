Новый Kia Sportage 2026 года получает улучшения дизайна, салона и мощности

Автомобиль Kia Sportage обновили в прошлом году. Южнокорейский автопроизводитель серьёзно переработал дизайн и внёс другие технические улучшения — настолько значительные, что их можно считать обновлением целого поколения. Версия компактного кроссовера из Кореи с рестайлингом поступит как модель 2026 года и будет лучше предшественника по многим параметрам, но эти улучшения сопровождаются ростом цены.

Согласно дилерским бюллетеням, базовый 2026 Kia Sportage LX будет стоить в США на $1300 дороже, чем раньше. Сообщается, что его цена начнётся с $28690 — заметный скачок по сравнению с текущей стартовой ценой в $27390. Версия LX с полным приводом будет стоить $30490. Указанные цены не включают обязательный сбор Kia за доставку и обработку в размере $1395.

Цены в дилерском бюллетене касаются исключительно версий LX с бензиновым двигателем. Пока неизвестно, будет ли рост цен равномерным для всей линейки Sportage, в которую входят гибридные и подключаемые гибридные версии. Электрифицированные модели Sportage получили небольшую прибавку мощности, особенно в электрических моторах, что увеличило общую отдачу.

Улучшения модели 2026 года касаются не только мощности. Помимо заметных изменений в дизайне, благодаря которым в линейку Sportage вошла более современная светодиодная подсветка «Star Map», есть и обновления в салоне. Среди новых функций — две 12,3-дюймовые панорамные панели, 10-дюймовый проекционный дисплей, улучшенный цифровой ключ, работающий со смартфонами и NFC-картами, усовершенствованная система предотвращения столкновений спереди и более продвинутая система помощи водителю ADAS.

Несмотря на заметное повышение стоимости, 2026 Kia Sportage останется конкурентоспособным в сегменте компактных кроссоверов. Фактически, только две модели будут стоить дешевле Sportage — это Nissan Rogue и Chevrolet Equinox. Остальные компактные кроссоверы будут немного дороже, включая платформенного собрата Sportage — Hyundai Tucson.

Kia пока молчит о сроках появления 2026 Sportage, но ожидается, что он поступит в продажу во второй половине этого года. До того момента станут известны подробности о новых ценах всей линейки Sportage, что прояснит, оправдано ли повышение цен за счёт прироста мощности.