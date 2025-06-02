В России существенно снижены цены на новые автомобили Kia и Hyundai, известные под маркой Solaris.

Представители российского автобренда Solaris запустили распродажу марки. Приобрести экс- Hyundai и Kia предлагают с выгодной ценой до 280 000 рублей меньше, чем до начала дисконта. О приятных новостях для фанатов южнокорейского автопрома, переродившегося в России в марку «Солярис», рассказал автомобильный аналитик Олег Мосеев, опубликовавший в качестве доказательств сетевую ссылку на портал Cargument.

Перейдя на ресурс, можно приметить, что Solaris HC убавил в цене 114 000 рублей, если выбрать комплектацию Family. Такую полноприводную машину с МКП «отдают» за 2,8 млн рублей.

Для фанатов обычного «Соляриса», Solaris в версии HSв прошлогодней версии стал стоить меньше на 90 000. У дилеров можно приобрести версии Active Plus с 1,6-литровым 123-сильным двигателем и «механикой» за 1,93 млн рублей, а комплектацию Comfort с 1,4-литровой 100-сильной силовой установкой и всё той же механической коробкой передач за 1,97 млн.

Авто KRS в актуальной версии 2025 года с 123-сильным мотором и МКП стало стоить до 180 000 меньше, дойдя до планки в 1,96 млн рублей, если покупатель выбрал самый простой вариант комплектации.

Solaris KRX тоже подешевел, причем больше всех моделей. За машину с 1,6-литровым 123-лошадным двигателем и 5-ступенчатой «механикой» дилеры просят от 1,96 млн, предлагая скидку до 281 000.