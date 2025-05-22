Авито Авто назвало подержанные автомобили с самыми низкими затратами на содержание в год

Специалисты из Avito Авто провели анализ и установили, что среди подержанных автомобилей дешевле всего быть обладателем различных моделей Lada. В среднем они обходятся владельцам в сумму в районе 82 000 рублей в год. Впрочем, есть и ещё более выгодные автомобили.

Меньше всего денег на уход за своими автомобилями тратят обладатели Datsun и Fiat. Их стоимость в год составляет примерно 76 000 рублей. В 81 000 рублей обходятся Daewoo и Skoda.

Если называть определённые модели, приобретать стоит в первую очередь компактный автомобиль Kia Picanto. За год он обойдётся лишь в 69 000 рублей. Примерно 71 000 рублей предстоит отдать за уход за такими моделями, как Skoda Fabia, Chevrolet Spark и Lada Granta Cross. На 2000 рублей дороже обойдётся владение моделью Fiat Albea.

Чтобы получить такие значения, рассматривали автомобили со средним пробегом 13700 км за год. Цены на бензин брали из статистики Росстата. Принимались во внимание технические характеристики автомобилей, стоимость страховки для водителя в возрасте 34 года со стажем вождения 11 лет. Сведения о техобслуживании брались из данных «Автотеки».