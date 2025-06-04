iFixit объясняет, почему оригинальную Switch теперь сложно сравнивать с конкурентами по удобству ремонта

За три дня до официального релиза игровой консоли Nintendo Switch 2 компания iFixit объявила, что снижает оценку ремонтопригодности консоли Switch первого поколения с 8 из 10 до 4 баллов. Консоль 2017 года не изменилась, но iFixit говорит, изменился её взгляд на ремонт.

Компания посчитала, что с выходом Switch 2 пользователи захотят сравнить старое с новым. Когда Switch вышла, она была наполовину консолью, наполовину портативным устройством. Теперь Nintendo говорит, что большинство людей играют на Switch без док-станции. Из-за этого её сложно оценивать как портативную машину.

Приклеенную батарею по-прежнему невероятно сложно снять, а единственным способом её зарядки является порт, припаянный к системной плате, что плохо для ремонта. Найти один из видов термопасты, который используется внутри консоли, будет непросто.

К тому же Nintendo не утруждает себя продажей официальных запасных частей для оригинальной Switch или выдачей официальных руководств по ремонту. На 8 баллов это не выглядит.

Это не первый раз, когда iFixit поменяла оценку на основе новой информации или изменения своего взгляда на вещи. В 2023 году компания снизила оценку ремонтопригодности iPhone 14, потому что Apple начала использовать программное обеспечение для привязки компонентов к конкретному экземпляру устройства. Это сделало независимый ремонт огромной проблемой, даже если телефон можно было вскрыть без особого труда.

iFixit отдаёт Nintendo должное за джойстики plug-and-play, хранилище, которое можно заменить и добавить, и внутреннюю компоновку, которая довольно проста. Но эти положительные моменты не имеют большого значения, если сравнивать Switch с конкурентами вроде Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go с их простым ремонтом.

iFixit надеется, что Nintendo извлекла уроки и применила их при создании Switch 2. К тому же в Нью-Йорке действует закон о праве на ремонт, который вступил в силу для гаджетов, выпущенных после 1 июля 2023 года. Этот закон может заставить Nintendo продавать детали и делиться информацией о ремонте новой консоли.