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Складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold похвалили за ремонтопригодность
Самостоятельно починить новый складной смартфон Google станет проще

Не так давно компания Google представила линейку смартфонов Pixel 9. Среди них был складной аппарат второго поколения, который был заметно усовершенствован по сравнению с первым. В частности, у него улучшена ремонтопригодность, о чём говорят специалисты с портала iFixit.

Складные смартфоны являются сложными устройствами с хрупкими экранами, поэтому самостоятельный ремонт здесь ещё сложнее, чем в случае с классическими аппаратами. Google постаралась улучшить ситуацию. Специалисты похвалили интуитивно понятную внутреннюю компоновку элементов.

Замену наиболее часто ломающихся элементов, вроде порта USB-C, произвести будет нетрудно благодаря отсутствию их связи с другими компонентами. Выбор винтов Google делает разборку устройства ещё проще. Внешний экран снимается без необходимости нагревать его, что может привести к повреждению других элементов.

Есть и недостатки. Критики удостоилась замена аккумулятора. Язычки для извлечения аккумулятора назвали хлипкими по сравнению с вариантами от Samsung. Системная плата заслужила такого же эпитета. Обращаться с ней нужно предельно осторожно. Наконец, затруднительно извлечь складной экран, не сломав его.


На этот раз Google предоставила руководство по ремонту аппарата, что упрощает процесс. Вместе с удобным расположением элементов устройство стало более ремонтопригодным, что может заставить кого-то сделать выбор в его пользу.

#смартфоны #google #pixel
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