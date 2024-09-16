Не так давно компания Google представила линейку смартфонов Pixel 9. Среди них был складной аппарат второго поколения, который был заметно усовершенствован по сравнению с первым. В частности, у него улучшена ремонтопригодность, о чём говорят специалисты с портала iFixit.
Складные смартфоны являются сложными устройствами с хрупкими экранами, поэтому самостоятельный ремонт здесь ещё сложнее, чем в случае с классическими аппаратами. Google постаралась улучшить ситуацию. Специалисты похвалили интуитивно понятную внутреннюю компоновку элементов.
Замену наиболее часто ломающихся элементов, вроде порта USB-C, произвести будет нетрудно благодаря отсутствию их связи с другими компонентами. Выбор винтов Google делает разборку устройства ещё проще. Внешний экран снимается без необходимости нагревать его, что может привести к повреждению других элементов.
Есть и недостатки. Критики удостоилась замена аккумулятора. Язычки для извлечения аккумулятора назвали хлипкими по сравнению с вариантами от Samsung. Системная плата заслужила такого же эпитета. Обращаться с ней нужно предельно осторожно. Наконец, затруднительно извлечь складной экран, не сломав его.
На этот раз Google предоставила руководство по ремонту аппарата, что упрощает процесс. Вместе с удобным расположением элементов устройство стало более ремонтопригодным, что может заставить кого-то сделать выбор в его пользу.