Специалисты iFixit заглянули внутрь смартфона iPhone 16e

Среди различных изменений, которые Apple внесла в новый смартфон iPhone 16e, есть и улучшения в плане ремонтопригодности. Эти обновления в дизайне стали известны благодаря видео разборки, опубликованному порталом iFixit.

Устройства Apple известны трудностью ремонта. Apple ранее была известна жёсткой позицией против ремонта сторонними сервисами и самостоятельно в домашних условиях. В последние годы компания сделала шаги в этом направлении, особенно в отношении iPhone. Теперь iPhone 16e продолжает движение в этом направлении с элементами аппаратного дизайна, такими как «электрически освобождающийся клей». Он был впервые представлен в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Эта технология помогает сделать замену батареи проще, чем раньше. iFixit продемонстрировала это, используя VoltClip на 12 В, освободив батарею всего за 5 секунд. Это значительно лучше, чем клеи с растягиваемым освобождением, которые могут ломаться при попытке снять батарею. В видео-разборке iFixit также отметила, что не было проблем с совместимостью частей. Это означает, что Apple ослабила программные ограничения. Это явный прогресс в направлении «Права на ремонт».





iPhone 16e также стал дебютом модема C1, который также был показан в видео. iFixit поставила устройству оценку ремонтопригодности 7 из 10. Они заявили, что ремонтопригодность соответствует другим моделям серии iPhone 16. Однако специалисты отметили, что трудно оправдать эту модель как апгрейд из-за повышения цены и предложили рассмотреть покупку восстановленного устройства.