Спортивное купе Toyota Celica вернётся после 20 лет перерыва и не станет электромобилем

На уходящей неделе Toyota пообещала, что выведет на рынок спортивный автомобиль Supra следующего поколения. На это уйдёт не 20 лет, как между предыдущими поколениями. Теперь руководители Toyota обещают, что другой спортивный автомобиль, который отсутствовал на рынке в течение 20 лет — Toyota Celica — в настоящее время находится в разработке.

Рассказал об этом в недавнем интервью вице-президент Toyota по планированию и стратегии продукции Купер Эриксен. Прототипы проходят испытания, возможно с использованием нескольких силовых агрегатов. Автомобиль не будет полностью электрическим или, по крайней мере, не будет предлагаться исключительно как электромобиль. Эриксен сказал: «Я не исключаю автомобиля, который будет сверхлёгким, с суперсовременной системой, но с традиционным ДВС. Это может быть что-то, что не будет иметь электропривода».

Вероятно, это глобальный проект, разрабатываемый японской командой. Новая Celica в США может составить прямую конкуренцию гибридному спорткару Honda Prelude, который основан на Honda Civic. Неясно, станет ли Celica полностью новой или будет основана на существующей модели или платформе.

Последняя Toyota Celica седьмого поколения покинула рынок в 2006 году. В последнем модельном году она предлагалась с двумя версиями 1,8-литрового четырёхцилиндрового двигателя: комплектация GT развивала 140 л.с. (103 кВт) и 169 Н·м крутящего момента, а GT-S — 180 л.с. (134 кВт) и 176 Н·м. Версию GT можно было получить с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым «автоматом». GT-S комплектовалась 6-ступенчатой «механикой» или коробкой с подрулевыми переключателями. Как и все Celica, начиная с редизайна третьего поколения в 1986 году, автомобиль был переднеприводным.

Celica восьмого поколения может быть основана на платформе нового Honda Prelude и ориентироваться на мощность около 200 л.с. (147 кВт) и крутящий момент 312 Н·м.