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Toyota увеличивает производство RAV4 в США
Toyota может начать выпускать больше RAV4 в Кентукки из-за высоких пошлин и спроса

Toyota RAV4 с огромным отрывом является самым продаваемым автомобилем японского автопроизводителя в США. Только за прошлый год было продано 475193 экземпляра, что на более чем 40000 больше, чем годом ранее. RAV4 обошёл следующую по популярности модель — Camry — на 165317 машин. Этот внедорожник имеет большое значение для компании, и Toyota явно хочет сохранить его позиции. Однако у автопроизводителя есть проблема. Производство RAV4 распределено между Японией, Канадой и США, причём только гибридная версия собирается в Америке. После введения администрацией Трампа 25% пошлин на импортные автомобили это стало серьёзной проблемой. По данным Reuters, именно она заставила Toyota задуматься об изменениях в производстве.

По информации издания, Toyota планировала продолжить экспортировать значительную часть RAV4 из Японии и Канады для рынка США. Однако пошлины могут привести к росту цен на популярный внедорожник. Кроме того, Reuters сообщает, что, по словам некоторых источников внутри компании, текущие производственные мощности этих заводов могут не справиться с высоким спросом. Один из руководителей Toyota даже отметил, что производство текущей модели ограничено. Компания могла бы продавать более 500000 машин в год, если бы могла их производить. Поэтому Toyota рассматривает возможность наращивания мощностей на заводе в Кентукки.

Этот завод, помимо гибридного RAV4, также собирает Camry и его «близнеца» — Lexus ES. Там же производятся четырёх- и шестицилиндровые двигатели и широкий спектр других механических компонентов. В настоящее время предприятие способно выпускать 550000 автомобилей и 600000 двигателей в год, и работает оно с 1988 года. Reuters не уточняет, будет ли увеличение производства RAV4 происходить за счёт отказа от других моделей или через расширение завода. Если компания решит расширить мощности, то, по данным Reuters, начнёт она со следующего поколения RAV4. Даже при расширении производства в США некоторые автомобили всё равно будут поступать из Японии и Канады.

Что касается следующего поколения RAV4, тот же представитель Toyota, который говорил об ограничениях производства, намекнул, что новинка не будет сильно отличаться от текущей версии. Фотографии версии для китайского рынка это подтверждают: автомобиль явно основан на нынешнем RAV4, но с новым дизайном. Новый RAV4 может пойти по пути последнего Camry, получив обновлённые силовые агрегаты и стиль, но сохранив старую платформу. Возможно, что RAV4 перейдёт на обновлённый гибридный 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель от Camry, который теперь выдаёт 225 л.с. Это может упростить организацию дополнительного производства, поскольку изменения окажутся незначительными. Ожидается, что новая модель будет представлена в этом году и поступит в продажу как модель 2026 года.

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#toyota
Источник: carbuzz.com
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