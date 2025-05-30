Toyota увеличивает экспорт и производство на фоне опасений из-за пошлин

Toyota на прошлой неделе привлекла к себе внимание обновлением своей самой продаваемой модели RAV4. Также компания четвёртый месяц подряд рапортует о росте продаж, производства и экспортных показателей в США. При этом автопроизводитель назвал проблемы с тарифами одним из главных источников роста.

Согласно последнему отчёту Toyota, компания продала в апреле 233 045 автомашин. Это на 10% больше, чем в том же месяце прошлого года. Помимо высокого спроса, Toyota видит в качестве причины роста ажиотажный спрос, вызванный пугающими последствиями пошлин от Дональда Трампа. В мировом масштабе японская марка также преуспела, продав 876 864 единицы, что на 10% больше прошлогоднего результата.

Lexus, люксовое подразделение Toyota, тоже опубликовало впечатляющие результаты: во главе с гибридом RX в США продажи Lexus выросли на 24%. Только в апреле автопроизводитель продал 80 494 единицы по всему миру — рост на 15,2%. В течение первых четырёх месяцев года дела у Lexus идут отлично, за исключением Японии, где наблюдается спад на 6,1%.

Автопроизводитель за апрель произвёл 129 414 автомобилей, что на 7,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. Экспортные показатели также были высокими — 54 755 единиц, или на 8% больше, чем в прошлом году.

Продвижение гибридных моделей вместо чисто аккумуляторных электромобилей от Toyota и Lexus в прошлом году показало свою эффективность: только в апреле было продано 128 593 единицы, а всего за первые четыре месяца года в Северной Америке было продано почти полмиллиона «гибридов» Toyota и Lexus — скачок на 41,8% по сравнению с прошлым годом.

Недавно автопроизводитель признал, что цены на его модели могут быстро вырасти. Будет интересно посмотреть, сохранятся ли такие высокие продажи в этом случае.