Новая версия Toyota bZ отличается увеличенной длиной, полным приводом и внедорожными возможностями

После недавнего показа обновлённого внедорожника bZ и нового CH-R компания Toyota представила для первой модели версию Woodland, добавив немного брутальности в автомобиль, ранее известный как bZ4X. Это делает её третьим электромобилем в линейке Toyota. Этот автомобиль немного длиннее и немного выше.

Toyota bZ Woodland будет доступна только в одном исполнении, с полноприводной электрической установкой мощностью 375 л.с. (с X-Mode). Toyota оценивает запас хода примерно в 418 км от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 74,7 кВт·ч. Это ставит его в нижнюю часть новой линейки bZ. Зарядка от 10 до 80% занимает примерно 30 минут.

Версия Woodland оснащена портом NACS для доступа к большинству зарядных станций, а также функцией Plug & Charge. Широкие чёрные расширители колёсных арок придают автомобилю более внушительный вид. Эта версия на 15 см длиннее и почти на 2,5 см выше сзади, предлагая 850 л пространства в багажнике.

Клиренс составляет 21 см, а рейлинги на крыше идут в стандартной комплектации, снова отличая этот автомобиль от обычной версии bZ. Вдобавок есть 18-дюймовые алюминиевые колёса со съёмными колпаками, а для настоящего бездорожья можно установить внедорожную резину. Буксировочная способность составляет 1587 кг.

В стандартной комплектации покупатели получают обивку SofTex с подогревом переднего ряда, а доступные цвета включают коричневый Stone Brown и чёрный. Помимо новой резины, можно выбрать Премиум-пакет. Он включает ещё три динамика, формируя аудиосистему JBL Premium Audio с 9 динамиками, панорамную стеклянную крышу, цифровое зеркало заднего вида, вентилируемые передние сиденья и функции памяти для водительского сиденья и боковых зеркал. Отдельно можно выбрать один из пяти цветов, первый из которых — совершенно новый оттенок.

Как и обычная версия bZ, Woodland поставляется с базовой гарантией на новый автомобиль сроком 36 месяцев или 58 000 км и дополнительными гарантиями сроком 60 месяцев или 96 500 км на силовую установку и защиту от коррозии (последняя не имеет ограничения по пробегу). Наконец, основные компоненты электромобиля, такие как аккумулятор, покрываются гарантией на 8 лет или 161 000 км.

Цены будут объявлены ближе к дате начала продаж, которая намечена на начало 2026 года.