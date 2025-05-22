АвтоВАЗ сокращает выпуск машин из-за падения продаж и отправляет работников в простой

Компания Lada Sport, которая является дочерним предприятием АвтоВАЗа, на неопределённое время прекращает выпуск автомобилей, О чём сообщает издание Avtograd со ссылкой на собственные источники. Персонал компании отправляется в простой с сохранением двух третей тарифных ставок и окладов.

На этом предприятии выпускаются такие автомобили, как Granta Sportline, Lada Vesta Sportline и Granta Sport. Точнее, выпускались, поскольку сейчас их производства остановили. Ранее источники утверждали, что минимум до 2 июня не будут выпускать модели ada Niva Legend и Niva Travel. Уменьшены планы по выпуску Lada Granta и Lada Vesta.

Не лучшим образом обстоят дела и с производством автомобиля Lada Iskra. За первую смену 21 мая собрали два таких автомобиля, а во вторую смену вдвое меньше. Во вторую смену вам автомобилей занимаются всего лишь на протяжении 2 часов, остальное время уходит на хозяйственные работы.

Если же говорить об импортозамещённой модели Largus, которую за год выпустили в количестве 50000 экземпляров, в апреле её производство составило 3800 единиц, тогда как продали 2272.

Как не трудно понять из-за этих чисел, дела у автопроизводителя и тут не лучшим образом. Падение продаж заставляет АвтоВАЗ вносить коррективы в свои планы производства. Помимо АвтоВАЗа, большой спад продаж наблюдается у таких производителей, как УАЗ и Sollers.