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Руководитель пресс-службы АвтоВАЗа: Renault сознательно ограничивал развитие бренда Lada
Renault сдерживал технологическое развитие и экспорт Lada, чтобы защитить позиции своих моделей. После ухода французов АВТОВАЗ увеличил долю на рынке и вернулся в 20 стран.

Как стало известно от руководителя пресс-службы АвтоВАЗа Сергея Ильинского в эфире радиостанции «Москва FM», когда корпорация Renault контролировала тольяттинский автогигант, Lada теряла оснащение и доступ к зарубежным рынкам. Внутрикорпоративная политика французов запрещала установку продвинутой электроники и удобных опций, чтобы не создавать конкуренцию более дорогим моделям своего концерна. Даже экспорт ограничивали: в некоторых странах автомобили с шильдиком Lada просто не имели шанса выйти на рынок.

Сейчас ситуация изменилась. После ухода иностранного акционера российский бренд не просто выжил — он разогнался. Только за прошлый год Lada заняла 28% рынка легковых машин в стране. Это 436 тысяч проданных автомобилей. Для сравнения, в 2021 году цифра была скромнее — около 350 тысяч.

Lada вновь появилась в 20 странах. В 2024 году на экспорт ушло порядка 20 тысяч машин, в планах на 2025 год — не меньше 30 тысяч. Новые модели вроде Lada Iskra полностью переработаны: от шасси до электроники — всё собрано из локальных компонентов, без привязки к внешним поставщикам.

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#рынок #производство #импортозамещение #автоваз #экспорт #lada #renault #локализация #тольятти
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