В июле ожидается старт продаж новой модификации лифтбека Lada Granta — Active Cross. Машина получит увеличенный клиренс, укороченные свесы и защитный обвес.

У Lada Granta появится новое исполнение — Active Cross. По данным «Лада.Онлайн», запуск намечен на июль, хотя официальных подтверждений от АвтоВАЗа пока не последовало. Информация о ценах тоже отсутствует, но детали будущей модели постепенно раскрываются.

Active Cross отличается увеличенным дорожным просветом — 198 миллиметров вместо прежних 180. Кроме того, у машины переработана геометрия кузова: укороченные свесы и гладкое днище позволяют уверенно преодолевать бордюры и неровности. Этот подход напоминает настройку кросс-версий универсалов прошлых лет — функционально и без лишнего декора.

Лифтбек предложат с двумя бензиновыми моторами — на 90 и 106 лошадиных сил. Коробка — пятиступенчатая «механика». Исполнения получат названия Comfort и Enjoy. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и защитный пластиковый обвес.

Комплектация Enjoy дополнена охранной сигнализацией, складным ключом, электростеклоподъемниками на всех дверях и мультимедиа Enjoy Pro. Также будут климат-контроль, круиз-ограничитель и опциональная камера заднего вида.

Цена пока не объявлена. Сейчас обычный лифтбек Granta стоит от 1 077 000 до 1 303 000 рублей. Active Cross, учитывая доработки, скорее всего, будет дороже.