Завод открылся в прошлом году и достиг высоких производственных показателей за 365 дней.

Сегодняшний день для персонала и сотрудников завода «Лада Ижевск» особенный. Ведь именно 21 мая 2025 года с работающего конвейера вышел 50-тысячный по счету автомобиль. Пресс-служба автозавода «Лада Ижевск» рассказала, что юбилейной моделью оказалось 5-местное транспортное средство в кузове «универсал» под наименованием Largus Cross. Представленная машина получила окраску «Капитан» и заводскую комплектацию «Комфорт».

Известно, что новая площадка Lada Largus открылась в прошлом году 15 мая. Ранее машины семейства «Ларгус» выпускали на головном предприятии автомобильной марки – в Тольятти на «АвтоВАЗе».

В 2025 году линейка модели состоит из двух заводских решений: фургона, чья стоимость начинается от 1,67 млн рублей, и универсала. Причем вторая разновидность имеет две подмодели: классический универсал и «Cross». На выбор предлагаются 1,6-литровые силовые установки по 90 или 106 л.с. В качестве коробки передач используется 5-ступенчатая механика.

Подчеркнем, в этом году состоялась премьера и спортивной Нивы – Lada Niva Sport, которая при цене в 1,7 млн рублей приглянулась испанским журналистам, похвалившим адекватную стоимость и хорошие скоростные характеристики отечественного внедорожника.