Смартфоны Honor 400 будут обновляться вплоть до версии Android 21

Компания Honor готовится скоро представить серию смартфонов Honor 400. Было сказано, что эти аппараты будут получать новые версии системы Android на протяжении шести лет. Первым обновлением станет выходящая в этом году версия Android 16.

Honor до конца года предстоит выпустить немало интересных устройств. Одним из них станет самый тонкий складной смартфон Magic V5. Прошлый аппарат уже был рекордно тонким, но скоро этот рекорд будет переписан. Honor 400 такими достоинствами похвастаться не могут, но длительность программного обновления для многих компенсирует этот недостаток.

Модели Honor 400 поступят в продажу на операционной системе Android 15. Нетрудно подсчитать, что в последний раз они будут обновлены до версии Android 21. На данный момент этот показатель близок к лучшим в мире Android-смартфонам. Только Samsung и Google предлагают семь лет обновлений Android и патчей безопасности.

Третья бета-версия Android 16 уже доступна для установки на модель Honor Magic 7 Pro. Honor 400, Magic V3 и Magic 7 Pro получат Android 16 в 2025 году.

На этой неделе состоялся релиз Android 16 QPR1 с рядом изменений пользовательского интерфейса на устройствах Pixel.