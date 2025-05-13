Honor Magic V5 с обновлённым аккумулятором и зарядкой 66 Вт выйдет в 2025 году

Модель Magic V5 станет следующим шагом компании Honor на рынке складных смартфонов. Honor Magic V5 наверняка предложит такой же тонкий корпус, как и предыдущие модели. Предположительно, аппарат будет оснащён значительно улучшенным аккумулятором по сравнению с нынешней версией.

Смартфоны становятся всё тоньше. Samsung только что представила Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм. Honor Magic V3 имеет толщину всего 9,2 мм в сложенном состоянии. Это означает 4,6 мм в раскрытом виде, чего едва хватает для размещения п

Неизвестно, попытается ли Honor побить рекорд по толщине, но компания собирается установить в Honor Magic V5 аккумулятор ёмкостью 5950 мАч. Эта ёмкость будет приходиться на два аккумулятора: 2070 мАч и 3880 мАч. Типичная ёмкость, вероятно, будет рекламироваться как 6000 мАч.

С такой ёмкостью можно ожидать, что смартфон будет работать больше одного дня. Это зависит от конкретных пользователей и их сценариев применения. Описания в MIIT и 3C сообщают, что телефон получит зарядку мощностью 66 Вт.

Пока неизвестна дата выпуска Magic V5, но можно рассчитывать на его появление ближе к мероприятию IFA 2025 в начале осени.