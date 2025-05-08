Компания покажет Honor 400 и 400 Pro с новым дизайном и 200 Мп ИИ-камерой

Компания Honor официально объявила о планах запустить серию смартфонов Honor 400 до конца месяца и раскрыла дизайн своего нового устройства средней ценовой категории. На смену прошлогодней серии Honor 200 производитель предлагает другой дизайн. Модуль камеры лишён уникальной овальной формы в пользу чего-то более похожего на то, что есть в Magic 6 Pro 2024 года. Сами камеры по-прежнему расположены необычным образом, как и в прошлый раз, но в новом дизайне они заметнее.

Основное внимание в тизере уделено тому, что серия Magic 400 — похоже, только версия Pro — получит «200 Мп AI-камеру». Что касается аппаратного обеспечения, можно увидеть, что базовая модель оснащена всего двумя камерами и имеет более плоские грани по периметру, тогда как версия Pro получила три задних датчика и изогнутую рамку, которая стала тоньше. Недавние утечки указывают, что базовая модель будет меньше в размерах и получит процессор Snapdragon 7 Gen 3. Версия Pro будет использовать прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3 и получит дисплей 6,7 дюйма. Honor пока не подтвердила эти данные.

Ни одно из устройств не оснащено кнопкой управления камерой, которая присутствовала в Honor 400 Lite, представленном в прошлом месяце.

Презентация состоится 22 мая в Лондоне.