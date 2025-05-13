Это позволит превращать статичные изображения в короткие пятисекундные видео или анимацию

Компания Honor запланировала представить серию Honor 400 уже 22 мая на специальном мероприятии в Лондоне. Перед этим она рассказала о функциональности под названием «ИИ Изображение в видео», созданной совместно с Google Cloud.

Новый инструмент даст пользователям возможность превращать изображения в короткие 5-секундные видео или анимацию. Инструмент встроен в галерею фотографий телефона, так что не потребуется ставить сторонние приложения.

Ожидается, что Honor 400 получит экран AMOLED 6,55 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также пиковой яркостью до 5000 нит. Смартфон может работать на SoC Snapdragon 7 Gen 3 с 8 ГБ памяти и до 512 ГБ хранилища. Среди камер будет основная 200 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп и передняя 50 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Смартфон Honor 400 Pro может получить экран AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 1,5K и процессор Snapdragon 8 Gen 3. Вероятно, он будет иметь 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища. Камера версии Pro включает основную 200 Мп с оптической стабилизацией, телеобъектив 50 Мп и сверхширокоугольную 12 Мп. Ожидаются также передняя камера 50 Мп и защита по стандартам IP68/IP69. Ёмкость аккумулятора остаётся 5300 мАч, но поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

На данный момент открыт предзаказ на смартфоны для жителей Великобритании.