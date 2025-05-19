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Microsoft добавляет в Windows 11 множество улучшений для разработчиков
Microsoft обновляет WinGet, PowerToys и Terminal, добавляет Edit и улучшает среду разработки в Windows 11

На мероприятии Build 2025 компания Microsoft анонсировала несколько улучшений популярных инструментов для разработчиков под Windows, а именно WinGet, PowerToys и Terminal. В компании заявили, что «создание отличных ИИ-решений начинается с продуктивности разработчика». Улучшения помогут разработчикам приложений держать все нужные инструменты в одном месте и настраивать среду с меньшим количеством кликов.

Microsoft вскоре позволит настраивать и воспроизводить среду разработчика с помощью одной команды WinGet Configuration. Эта функция сохраняет текущее состояние системы, включая приложения, пакеты и инструменты, в один конфигурационный файл. Это позволяет быстро развернуть ту же среду на другом устройстве. WinGet Configuration также будет поддерживать Microsoft Desired State Configuration V3. Это значит, что приложения с поддержкой DSC V3 смогут включать свои настройки в файл конфигурации.

Advanced Windows Settings: новый раздел в приложении «Параметры», который заменяет устаревшую страницу «Для разработчиков» и более не поддерживаемое приложение Dev Home. Advanced Windows Settings позволяет разработчикам и пользователям управлять большим числом аспектов работы Windows и быстрее получать доступ к параметрам, связанным с разработкой, включая интеграцию GitHub в Проводник и не только. Новая страница есть в последних предварительных сборках Windows, и теперь она официально представлена. Microsoft сообщает, что скоро она станет доступна для публичного тестирования.

Недавно представленный Command Palette из PowerToys также упомянули. Это переработанный лаунчер PowerToys Run, который обеспечивает более быстрый и простой доступ к командам, приложениям, рабочим процессам, файлам и многому другому в одном месте. Это полезно не только для разработчиков, но и для обычных пользователей. Поскольку Поиск Windows до сих пор работает довольно слабо, Command Palette становится незаменимым инструментом для всех и теперь он доступен для всех пользователей.

Ещё Microsoft анонсировала новый текстовый редактор командной строки для Windows под названием Edit. Он позволит разработчикам редактировать файлы прямо из командной строки без переключения на другое приложение. Edit скоро появится в предварительных сборках Windows 11, а его исходный код будет доступен в официальном репозитории GitHub.

Помимо новых инструментов для разработчиков, Microsoft представила множество изменений в Microsoft Store, которые упрощают создание аккаунта разработчика, отслеживание показателей стабильности приложений, продвижение программ в магазине и многое другое.

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#windows 11
Источник: neowin.net
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