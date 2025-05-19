Неполадка связана с технологией Intel Trusted Execution Technology.

Несколько дней назад некоторые пользователи Windows 10, установившие апдейт безопасности KB5058379 за 13 мая текущего года, столкнулись с проблемой при последующей перезагрузке ПК, которую сейчас признала и сама компания Microsoft, пишет издание Windows Latest.

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Проблема заключается в том, что после инсталляции патча KB5058379 некоторые пользователи при перезагрузке ПК были вынуждены столкнуться с экраном BitLocker, предлагающим ввести ключ восстановления, чтобы продолжить работу с устройством.

Подобное поведение наблюдается в том случае, если функция BitLocker активирована, иначе Windows загрузится с опцией «Автоматическое восстановление» с попыткой установки апдейта KB5058379, а при неудаче откатится к предыдущему обновлению, хотя возможны сбои в виде циклической перезагрузки.

Компания Microsoft подтвердила данную неполадку, заявив, что она связана с процессом lsass.exe, который может внезапно завершить свою работу, в результате чего у пользователей возникают проблемы с авторизацией, после чего появляется экран восстановления. Софтверный гигант отметил, что проблема наблюдается на целом ряде ПК с процессорами Intel Core 10-го поколения и выше, а её основной причиной является несовместимость патча KB5058379 с технологией безопасности Intel Trusted Execution Technology (TXT), которая обычно включена по умолчанию.

В настоящее время Microsoft работает над устранением неполадки и обещает выпустить патч с исправлениями в ближайшее время.

Пользователям, пострадавшим от данной проблемы, рекомендуется отключить функцию Intel TXT в BIOS, хотя в большинстве случаев хватает и ввода ключей восстановления BitLocker.