Компания Microsoft проводит испытания по внедрению Steam в экосистемы Xbox и Windows. Благодаря этому нововведению игроки смогут запускать игры из Steam на консолях как обычные приложения.

По свежим данным, Microsoft активно реализует план по интеграции платформы Steam в собственную экосистему, охватывая как персональные компьютеры, так и игровые приставки. Как сообщил инсайдер eXtas1s, сейчас идёт тестирование бета-версии приложения Steam внутри корпоративной среды компании среди ограниченного круга сотрудников и партнеров. Основная цель проекта — обеспечить единый игровой опыт между Windows и Xbox, позволив пользователям запускать игры Steam непосредственно на игровых консолях без каких-либо ограничений вроде эмуляторов или стриминга.

Это решение является частью ключевой стратегии Microsoft на 2027 год, направленной на усиление позиций бренда в игровой индустрии. Новое поколение Xbox планируется строить на основе архитектуры ПК, а встроенная поддержка Steam должна стать одним из центральных элементов системы. Пользователи получат возможность подключаться к своей библиотеке игр Steam прямо через магазин приложений Microsoft Store, причём интерфейс и управление оптимизируют специально под геймпады и уникальные возможности Xbox. Таким образом компания стремится создать единую игровую среду, похожую на концепцию Steam Deck и ROG Ally.

Помимо этого, Microsoft ведёт разработку собственного портативного устройства, концептуально близкого к Nintendo Switch, который тоже интегрируется в общую экосистему ПК. Два этих проекта — новая стационарная консоль и переносное устройство — обеспечат полное взаимодействие с играми и службами Windows, повышая конкурентоспособность Microsoft перед лицом будущей PlayStation 6.