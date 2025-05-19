Microsoft внедряет в Windows 11 возможность передавать файлы, приложения и настройки между двумя компьютерами по Wi-Fi. Функция напоминает легендарный Easy File Transfer из Windows 7.

В ближайших обновлениях Windows 11 может появиться функция беспроводной передачи данных между ПК, которую многие пользователи помнят по Easy File Transfer времён Windows 7. Новая опция получила название «Перенести файлы на новый ПК» и уже тестируется в составе встроенного приложения Backup.

Механизм передачи будет работать через локальную сеть Wi-Fi, без необходимости подключения к интернету. После активации функции на одном ПК генерируется одноразовый код, который нужно ввести на втором устройстве. Система поддерживает передачу не только файлов, но и приложений, настроек и сохранённых учётных данных, что особенно удобно при переезде на новое устройство.

Как уточняют разработчики, функция может использоваться как во время первой настройки нового ПК, так и для обмена данными между уже активными устройствами. Причём предусмотрена возможность переключаться между несколькими компьютерами в одной сети — это особенно удобно для офисной среды.

Хотя основной акцент Microsoft делает на облачные копии через OneDrive, пользователи давно жалуются на ограничение бесплатного хранилища в 5 ГБ. Новая функция беспроводной передачи может стать альтернативой облачным сервисам, особенно для крупных объёмов данных, которые сложно уместить в базовый план. Ожидается, что новинка станет частью обновления Windows 11 24H2.