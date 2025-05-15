Новый планшет Oppo Pad SE получил 2K-экран, быструю зарядку и поддержку Google Gemini

В прошлом году компания Oppo выпустила несколько планшетов, включая Pad Neo, Pad 3 и Pad 3 Pro. Теперь бренд представил в Малайзии модель Oppo Pad SE. Ориентированное на молодых профессионалов, это универсальное устройство предназначено как для работы, так и для развлечений.

Oppo Pad SE оснащён 11-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц, обеспечивающим чёткое изображение и плавность работы. Экран обладает яркостью 500 нит и матовым антибликовым покрытием, что обеспечивает комфорт для глаз в разных условиях освещения.

Pad SE получил большой аккумулятор на 9340 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, благодаря чему пользователи могут работать дольше и развлекаться без частых подзарядок.

Для многозадачности планшет предлагает Google Gemini и O+ Connect для передачи файлов между устройствами Oppo и iPhone. Такие функции, как App Relay, Multi-Screen Connect и Multi-Window Display, позволяют пользователям продолжать работу на разных устройствах и одновременно управлять несколькими приложениями.

Родители оценят «Детский режим», позволяющий ограничить доступ к YouTube Kids, установить лимит времени использования и ограничить контент, а также функцию защиты глаз, которая помогает сохранить зрение детей при длительном использовании.

Подробные технические характеристики Pad SE пока официально не подтверждены. Oppo Pad SE стоит $163 за вариант с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и доступен в серебряном и синем цветах.