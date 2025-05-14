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Oppo A5x получит экран с частотой обновления 90 Гц и аккумулятор на 6000 мАч
Смартфон Oppo A5x получит Android 15, защиту IP65 и поддержку Ultra Volume на 300%

Компания Oppo работает над смартфоном A5x, который пополнит постоянно расширяющееся семейство A5. В его составе уже есть A5, A5 Energy, A5 Pro и A5 Pro 4G.

Согласно маркетинговым материалам, A5x будет моделью только с поддержкой сетей 4G. Он будет работать на процессоре Snapdragon 6s Gen 1. Аппарат получит экран LCD с пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 90 Гц. Ёмкость батареи составит 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Ещё будет степень защиты IP65 от пыли и брызг, а также военный уровень защиты от ударов. Цветовая схема телефона — белая/серебристая с тонким розово-голубым градиентом по всей поверхности.

Сзади установлены две камеры, двойная светодиодная вспышка и боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Устройство будет работать на Android 15 с программной оболочкой ColorOS 15. Динамик (или динамики) будет поддерживать функцию Ultra Volume на 300%.

Пока это все подробности, но вскоре про A5x наверняка станет известно больше.

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#смартфоны #oppo
Источник: gsmarena.com
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