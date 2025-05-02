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Honor 400 Pro может получить основную камеру на 200 МП и мощный аккумулятор

Новинка от Honor обещает высокое разрешение камеры и увеличенную ёмкость батареи
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Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, серия Honor 400 Pro готовится к запуску с рядом заметных улучшений. Одним из ключевых нововведений станет установка основной камеры с разрешением 200 МП, что обычно характерно для более дорогих моделей, таких как Magic7 Pro. В данном случае телекамера, вероятно, будет иметь 50 МП и только в версии Pro.

Также ожидается, что устройство получит металлический каркас, что положительно скажется на прочности и восприятии устройства как премиального. Ещё одной важной деталью стал аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч, обеспечивающий длительное время автономной работы.

В качестве процессора в смартфоне будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — такой же, как и в предыдущем поколении (Honor 300 Pro). Это решение позволяет сохранить высокий уровень производительности без значительного повышения стоимости.

Таким образом, Honor 400 Pro выступает как логическое продолжение среднебюджетной линейки, но с характеристиками, приближающимися к флагманским. Окончательные характеристики и дата выхода будут объявлены позже.

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