Дебют новинки ожидается в ближайшие недели.

Компания Honor готовится расширить свою линейку Honor 400 двумя новыми смартфонами, Honor 400 и Honor 400 Pro, информация о которых продолжает появляться в сети Интернет — стандартная модель была замечена в базе данных Geekbench, что позволило подтвердить некоторые характеристики предстоящей новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

На сайте Geekbench смартфон Honor 400 указан с модельным номером DNY-NX9, 12 ГБ оперативной памяти, предустановленной Android 15 и чипсетом, конфигурация которого соответствует Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. В одноядерном тесте экземпляр набрал 1122 балла, а в многоядерном получил 3056 очков.

Чуть ранее сообщалось, что новинка получит 6.55-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 5000 нит, 200-Мп основную камеру, 12-Мп сверхширокоугольный модуль, 50-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт.

Ожидается, что Honor 400 будет официально представлен в ближайшие недели.