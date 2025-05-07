Гибридный XC70 открывает серию ER-PHEV моделей Volvo с пробегом 200 км на электричестве

Автопроизводитель Volvo предпринимает шаги по производству гибридных версий своих ключевых моделей в США. Тем самым он стремится сохранить свои позиции на крупнейшем автомобильном рынке мира. Решением становится возвращение модели XC70, но в новом обличье. Это будет первый электромобиль Volvo с увеличенным запасом хода.

Первый XC70 появился в 2003 году и продавался до 2016 года, когда был снят с производства. XC70 представлял собой приподнятую и усиленную версию универсала V70 среднего размера, напоминая современный V60 Cross Country. Новый XC70 будет иным — он возродится как внедорожник с другой силовой установкой.

Судя по тизерам, дизайн XC70 будет соответствовать стилю электромобилей Volvo, таких как EX30 и EX90. У него будет напоминающая щит закрытая решётка радиатора, по бокам которой расположены новые светодиодные ДХО «Молот Тора», сочетающиеся с продвинутыми матричными светодиодными фарами в нижней части бампера. Volvo заявила, что задние фонари в форме буквы С будут интегрированы в стекло для создания цельного облика.

Изображений интерьера пока нет, но Volvo кое-что говорит о деталях гибридной силовой установки с увеличенным запасом хода. Новая модель сможет проехать 200 км только на электричестве по циклу CLTC. Это в три раза больше запаса хода на электричестве у нынешних PHEV-моделей Volvo, таких как седан среднего размера S60.

XC70 знаменует наш стратегический выход на рынок гибридов с увеличенным запасом хода. Это идеальный шаг к полной электрификации. Он позволяет нам поддерживать и развивать сбалансированный портфель продуктов, одновременно предлагая привлекательную альтернативу клиентам, которые ещё не готовы к полностью электрическим автомобилям. Это также пример регионализации, когда мы адаптируемся к потребностям локального рынка.

XC70 будет построен на модульной платформе Scalable Modular Architecture (SMA), разработанной специально для новой линейки ER-PHEV от Volvo. Из чего следует, что шведская компания представит больше подобных моделей в ближайшие годы. Что, когда и где — пока можно только гадать. Подтверждено, что в этом году выйдут пять новых моделей.

Поначалу XC70 будет доступен только в Китае, где спрос на электромобили снижается, а удлинённые EREV становятся всё более популярными. EREV — это по сути электромобили с собственными генераторами, которые обеспечивают быструю зарядку благодаря меньшим аккумуляторам, устраняя проблему с запасом хода. Несколько автопроизводителей также работают над этой технологией, включая будущие внедорожники и пикапы Scout.

XC70 есть шанс появиться и в других странах. Volvo заявила, что «рассматривает возможность выхода на дополнительные рынки на более позднем этапе».