Volvo модернизирует седан S90 с новым дизайном, салоном и гибридной силовой установкой

Автомобиль Volvo S90 существует уже довольно давно. Он был представлен в 2016 году, придя на смену S80. В 2020 году шведский автопроизводитель выпустил рестайлинг, а теперь, несмотря на представленного электрического преемника ES90, Volvo намерена продлить срок жизни S90. Эта модель будет продаваться параллельно с новым флагманом как минимум до 2026 года.

Обновлённый S90 с повторным фейслифтом сначала появится в Китае. Он получил переработанные переднюю и заднюю части, чтобы соответствовать современным трендам. Фирменные светодиодные фары в стиле «молот Тора» стали тоньше и теперь переходят в более крупную решётку радиатора. Задние фонари теперь интегрированы в кузов для более цельного внешнего вида.

Помимо дизайна, делающего S90 более утончённым, седан получил новые колёсные диски, сочетающие необработанный алюминий и глянцевый чёрный цвет. Добавлены два новых варианта металлической окраски: Aurora Silver и Mulberry Red. Также изменены капот, передний бампер и крылья.

Салон обновлённого S90 сохранил прежнюю структуру, но теперь использует более премиальные материалы и новую мультимедийную систему, общую для всей линейки Volvo. Центральный дисплей стал больше — 11,2 дюйма, с более высокой скоростью отклика и поддержкой обновлений по воздуху.

Volvo сохранила силовые установки. В странах, где автомобиль будет предлагаться, доступна версия с подключаемым гибридом мощностью 455 л.с., способная проехать до 80 км на электротяге. Также предлагается версия с мягким гибридом, в зависимости от рынка.

Продажи обновлённого Volvo S90 начнутся в Китае этим летом, с последующим выходом на другие рынки. Вероятно, Volvo откажется от имени S90 после текущего модельного года, повторив судьбу универсалов.

Таким образом, у BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и обновлённого Audi A6 станет на одного европейского конкурента меньше — после ухода всех моделей Jaguar.