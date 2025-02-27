Седан Volvo ES90 получит бортовой компьютер с технологиями Nvidia

С выходом EX90 в производство и появлением в автосалонах компания Volvo переключает своё внимание на запуск другого, более традиционного флагмана — седана ES90. С того момента, как стало известно о его разработке чуть больше года назад, о ES90 поступало совсем мало информации. Однако за неделю до презентации шведский автопроизводитель начал публиковать тизеры и подробности. Судя по ним, это будет впечатляющий автомобиль.

Ожидалось, что ES90 многое позаимствует у EX90. Это не относится к аккумулятору. Вместо 400-вольтовой батареи EX90, ES90 оснащён батареей на 800 В. Это позволит седану лучше использовать зарядные устройства постоянного тока 350 кВт. Volvo утверждает, что автомобиль может зарядиться с 10% до 80% за 20 минут, что на 10 минут быстрее, чем у EX90.

Что касается запаса хода, Volvo заявляет о 700 км на полном заряде. Эта цифра основана на цикле WLTP, который обычно более оптимистичен.

Помимо этих характеристик, Volvo мало что рассказала. За исключением того, что это будет седан с бортовым компьютером на аппаратном обеспечении Nvidia. В предыдущем отчёте говорилось, что размеры будут на пару дюймов выше и шире, чем у нынешнего S90. Также сообщалось, что, как и у большинства электромобилей, колёсная база будет на пару дюймов длиннее, чем у S90, а общая длина — на пару дюймов короче.

Предоставленные Volvo тизеры дают неплохое представление о дизайне. Профиль в основном классический для Volvo, с тупыми передними и задними частями, простой линией крыши и фирменным задним боковым стеклом. Очевидно, что Volvo старается максимально увеличить количество доступного пространства в салоне в пределах габаритов автомобиля.

По сравнению с S90 носовая часть стала намного короче, а крыша не начинает опускаться к багажнику до самого последнего момента. Volvo удалось перенести раздвоенные задние фонари с вертикальными элементами с внедорожников на седан, встроив фары в область заднего окна. Тизеры также показывают лидарный датчик на крыше вместе с другими камерами. Не было сомнений, что Volvo будет использовать множество датчиков и систем помощи водителю, но эти компоненты подтверждают их наличие.

Ещё предстоит узнать многое: фактическую ёмкость батареи, какие моторы будут предложены и, конечно, как автомобиль выглядит при нормальном освещении. Ответы появятся совсем скоро, так как презентация запланирована на 5 марта.