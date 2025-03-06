Volvo заменит кроссовер XC60 на модель EX60 на новой платформе SPA3

Volvo на этой неделе представила свою новейшую электрическую модель и флагманский автомобиль ES90, который заменит S90 в модельной линейке автопроизводителя. Однако шведская компания в своём презентационном видео показала незамаскированную заднюю часть грядущего Volvo EX60, дав первый официальный взгляд на электрическую замену популярного кроссовера XC60.

Утечка произошла на 25-й минуте видео ES90. Задняя часть EX60 частично видна из-под покрывала. Можно увидеть открытые задние фонари в стиле нынешних электромобилей Volvo, таких как EX30 и EX90. Однако будущий EX60 — по крайней мере модель из видео — немного отличается: нижние блоки фонарей не соединены друг с другом, в отличие от нынешних моделей EX.

Официальной информации о Volvo EX60 немного. Известно, что он входит в план компании по запуску 10 моделей в течение следующих двух лет. Неясно, будет ли он одной из пяти новых моделей, которые Volvo планирует представить в этом году в рамках мер по преодолению сложного периода. Компания заявила, что уже собрала тестовый экземпляр электромобиля и начала испытания.

Самое важное, что EX60 станет первым электромобилем на платформе SPA3 — эволюции архитектуры SPA2, используемой в большем EX90. SPA3 обещает большую масштабируемость. Батарея будет интегрирована в пол, что обеспечит более высокую энергоёмкость, лучшую управляемость и увеличенный запас хода. Для сравнения, батарея EX90 на 111 кВт•ч имеет запас хода в 499 км по оценке EPA.

Volvo EX60 также будет построен с использованием технологии мегалитья — процесса производства, впервые применённого Tesla. Для нижней части кузова используется одна деталь вместо 100, что значительно уменьшает количество сварных соединений. Volvo выбрала этот метод для снижения затрат. Среди других преимуществ — меньший вес, увеличенный объём багажника и ускоренное производство. Эту передовую технологию также рассматривают другие автопроизводители.





Volvo не раскрыла дату запуска EX60, но, учитывая тизеры, можно ожидать мировой дебют уже в этом году. Ожидается, что EX60 поступит в продажу в США в 2026 году, как и было обещано.