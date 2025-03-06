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На презентации ES90 Volvo намекнула на электрическую модель EX60 на замену XC60
Volvo заменит кроссовер XC60 на модель EX60 на новой платформе SPA3

Volvo на этой неделе представила свою новейшую электрическую модель и флагманский автомобиль ES90, который заменит S90 в модельной линейке автопроизводителя. Однако шведская компания в своём презентационном видео показала незамаскированную заднюю часть грядущего Volvo EX60, дав первый официальный взгляд на электрическую замену популярного кроссовера XC60.

Утечка произошла на 25-й минуте видео ES90. Задняя часть EX60 частично видна из-под покрывала. Можно увидеть открытые задние фонари в стиле нынешних электромобилей Volvo, таких как EX30 и EX90. Однако будущий EX60 — по крайней мере модель из видео — немного отличается: нижние блоки фонарей не соединены друг с другом, в отличие от нынешних моделей EX.

Официальной информации о Volvo EX60 немного. Известно, что он входит в план компании по запуску 10 моделей в течение следующих двух лет. Неясно, будет ли он одной из пяти новых моделей, которые Volvo планирует представить в этом году в рамках мер по преодолению сложного периода. Компания заявила, что уже собрала тестовый экземпляр электромобиля и начала испытания.

Самое важное, что EX60 станет первым электромобилем на платформе SPA3 — эволюции архитектуры SPA2, используемой в большем EX90. SPA3 обещает большую масштабируемость. Батарея будет интегрирована в пол, что обеспечит более высокую энергоёмкость, лучшую управляемость и увеличенный запас хода. Для сравнения, батарея EX90 на 111 кВт•ч имеет запас хода в 499 км по оценке EPA.

Volvo EX60 также будет построен с использованием технологии мегалитья — процесса производства, впервые применённого Tesla. Для нижней части кузова используется одна деталь вместо 100, что значительно уменьшает количество сварных соединений. Volvo выбрала этот метод для снижения затрат. Среди других преимуществ — меньший вес, увеличенный объём багажника и ускоренное производство. Эту передовую технологию также рассматривают другие автопроизводители.


Volvo не раскрыла дату запуска EX60, но, учитывая тизеры, можно ожидать мировой дебют уже в этом году. Ожидается, что EX60 поступит в продажу в США в 2026 году, как и было обещано.

#автомобили #volvo
Источник: carbuzz.com
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