Продажи Galaxy S25 Ultra превысили 5 млн штук и обогнали S25 и S25+ вместе взятые

Поскольку Galaxy S Ultra является самой дорогой моделью из всей флагманской серии Samsung, можно было бы подумать, что он может продаваться не так хорошо, как две другие модели. Однако это предположение оказалось неверным.

Модели Ultra стабильно обгоняют остальные, несмотря на то, что Samsung просит за них немалые деньги. Как оказалось, с момента запуска Galaxy S25 Ultra продался лучше, чем Galaxy S25 и Galaxy S25+ вместе взятые.

Hana Securities, финансовая компания из Южной Кореи, сообщила в записке для инвесторов, что общие продажи смартфонов Samsung в марте 2025 года составили 20,29 млн устройств. Это включает все модели компании. Продажи выросли на 5% по сравнению с февралем, но снизились на 2% по сравнению с мартом 2024 года.

С момента выхода серии Galaxy S25 прошло два месяца. Компания сообщает, что за два месяца совокупные продажи серии Galaxy S25 достигли 9,16 млн устройств. Galaxy S25 был продан в количестве 2,41 млн штук, а Galaxy S25+ — 1,67 млн.

Galaxy S25 Ultra показал отличный результат, разойдясь тиражом в 5,08 млн экземпляров с момента запуска. Интерес покупателей к топовой модели оказался настолько высоким, что она обошла обе другие модели более чем на миллион единиц.

Неудивительно, что Galaxy S25 Ultra стал предпочтительным выбором для тех, кто хочет смартфон из последней флагманской линейки Samsung. Модели Ultra предлагают лучшую камеру среди всех смартфонов Samsung, а также лучшие показатели как в плане «железа», так и в плане «софта».

Хотя было много разговоров о том, что из стилуса S Pen в Galaxy S25 Ultra убрали функции Bluetooth, это явно не помешало популярности устройства.