Компания подтвердила выпуск планшета с Galaxy AI и смарт-часов с новым дизайном

Samsung провела встречу с аналитиками после публикации финансового отчёта за первый квартал года. Компания сообщила о росте чистой прибыли на 21,7%, заработав $5,75 млрд благодаря высоким продажам серии Galaxy S25 и других дорогостоящих продуктов.

Во время подобных мероприятий Samsung часто делится намёками на будущие устройства. Компания подтвердила, что разрабатывает линейку планшетов Galaxy Tab S11 с упором на ИИ, а также переработанные часы Galaxy Watch.

Samsung ежегодно выпускает флагманскую линейку планшетов, так что неудивительно, что новый релиз запланирован на 2025 год. Также ожидаемо, что в планшете делается акцент на ИИ, учитывая, что компания полностью сделала ставку на Galaxy AI во всех своих флагманах.

Во время конференции также упоминались «новые Galaxy Watch с инновационным дизайном и улучшенными функциями для здоровья». Samsung заявила, что планирует сосредоточиться на ИИ и здоровье в новых носимых устройствах.

Уже появились намёки на то, что Samsung готовит Galaxy Watch 8 и Watch 8 Classic. Нет информации о том, каким будет этот редизайн, но он должен быть достаточно значимым, раз Samsung решила упомянуть его.

Ещё Samsung пролила свет на свою мобильную стратегию, указав, что намерена поддерживать продажи, сосредоточенные на флагманах, с запуском Galaxy S25 Edge и расширением функций Awesome Intelligence в серии Galaxy A. Компания сосредоточится на новых категориях продуктов, таких как XR, чтобы найти новые возможности для роста.