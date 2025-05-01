Apple теряет первое место на фоне роста поставок Galaxy S25 и серии Galaxy A

Уступив лидерство Apple в четвёртом квартале прошлого года, компания Samsung теперь вернулась на первое место в мировом сегменте продаж смартфонов. Южнокорейская компания возглавила продажи в первом квартале года благодаря сильным результатам серии Galaxy S25.

Согласно последним данным от Canalys, Samsung стала крупнейшим в мире брендом смартфонов по объёму продаж в первом квартале 2025 года. За квартал она отгрузила 60,5 млн смартфонов по всему миру, заняв 20% рынка. Продажи выросли на 1% по сравнению с прошлым годом. Такой результат объясняется хорошими продажами Galaxy S25 и новых смартфонов серии Galaxy A.

Результаты Samsung в целом соответствовали тенденциям на мировом рынке смартфонов, который показал нулевой рост по сравнению с прошлым годом. Следующие несколько кварталов могут оказаться тяжёлыми для производителей из-за надвигающихся пошлин в США. Компаниям, возможно, придётся повысить цены на свои смартфоны и другие устройства в ближайшие месяцы. Некоторым, вероятно, придётся перенести основное производство смартфонов из Вьетнама в Индию, чтобы снизить влияние американских пошлин.

Apple стала вторым по величине брендом смартфонов после Samsung. Американская компания отгрузила 55 млн iPhone. Это на 13% больше, чем в прошлом году, благодаря высоким продажам всех моделей iPhone. Многие покупатели приобрели iPhone, опасаясь повышения цен после введения пошлин. Также хорошо продавался iPhone 16e.

Xiaomi заняла третье место. Китайская компания поставила 41,8 млн смартфонов за квартал, заняв 14% рынка — столько же, сколько и в прошлом году. Vivo произвела 22,9 млн смартфонов и заняла 8% рынка, а OPPO выпустила 22,7 млн смартфонов с той же долей 8%.

Из-за угрозы возможного финансового кризиса производители смартфонов могут оптимизировать свои продуктовые линейки и цепочки поставок в ближайшие месяцы. Canalys ожидает роста конкуренции в ценовом сегменте от $200 до $400, поскольку производители будут стремиться увеличить среднюю цену продажи.

Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy S25 Edge в этом месяце, чтобы ещё больше повысить продажи Galaxy S25. Во второй половине этого года южнокорейская компания планирует представить четыре складных смартфона: Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Fold 7 и свой первый двухскладной смартфон, способный превращаться из телефона в полноразмерное устройство формата планшета.

В совокупности эти новые модели Galaxy могут улучшить продажи Samsung, а средняя цена продажи может превысить предыдущие показатели.