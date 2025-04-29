Смарт-часы Galaxy Watch Ultra 2 могут получить больше памяти и новый интерфейс

Появилась новая утечка информации, утверждающая, что вторая версия защищённых смарт-часов Samsung Galaxy Watch Ultra 2 должна выйти этим летом. По сведениям Tech Radar со ссылкой на греческий новостной сайт, Galaxy Watch Ultra 2 выйдут одновременно с новой складной линейкой Samsung — Galaxy Z Flip 7 и Z Fold 7.

Если так, Galaxy Watch Ultra 2 могут быть представлены в июле. Более ранние сообщения предполагают, что мероприятие Samsung Galaxy Unpacked запланировано на начало июля в Нью-Йорке.

Издание добавило, что носимое устройство «будет иметь похожий на нынешние часы дизайн, но с большим объёмом памяти и новым пользовательским интерфейсом, больше напоминающим One UI 7».

Это может означать, что смарт-часы сохранят тот же облик с квадратными скруглёнными формами, как у Galaxy Watch Ultra, но с увеличенным хранилищем и, возможно, более интуитивным интерфейсом. Что касается стоимости этих защищённых часов высокого класса, сайт Techmaniacs утверждает, что цена останется такой же, как у предыдущей модели — около $649,99.

Тем временем часы Galaxy Watch 8 Classic, которые, как также предполагается, выйдут летом вместе с обычными Galaxy Watch 8 и складными устройствами, недавно были замечены в базе данных Bluetooth SIG для сертификации.