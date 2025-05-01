Количество приложений в Google Play снизилось почти вдвое из-за новых требований к качеству

Магазин Google Play, крупнейшая торговая площадка для Android-приложений, значительно сократился за последний год. С начала 2024 года количество приложений уменьшилось с 3,4 млн до 1,8 млн, на 47%. По данным Appfigures, это падение резко контрастирует с магазином Apple App Store, где за тот же период число приложений выросло с 1,6 млн до 1,64 млн.

Этот спад не является частью глобальной тенденции — он связан с усилиями Google по улучшению качества и безопасности приложений. В течение многих лет Play Store позволял относительно свободную публикацию приложений, полагаясь на автоматические проверки для отбора новых программ. Такая мягкость привела к избытку некачественного, вводящего в заблуждение и порой вредоносного контента.

В июле 2024 года Google провела крупную реформу политики, чтобы повысить стандарты качества приложений. Компания ввела более строгие минимальные требования, выходящие за рамки удаления только нестабильных или неисправных программ. Новые правила были направлены на приложения с малым объёмом контента или функциональности — такие как статичные приложения без интерактивности, простые текстовые или PDF-просмотрщики и приложения, предлагающие только одно изображение для обоев.

Google заявила, что обновлённые правила и меры контроля привели к резкому снижению количества доступных приложений. Компания пояснила, что сосредоточилась на удалении некачественных публикаций, чтобы улучшить пользовательский опыт, даже ценой уменьшения общего каталога.

Google также улучшила процесс проверки разработчиков, введя обязательное тестирование приложений для новых личных аккаунтов разработчиков и усилив контроль с участием людей для выявления обманных или мошеннических программ. Компания расширила использование ИИ для обнаружения угроз, усилила политику конфиденциальности и улучшила инструменты для разработчиков. В результате в 2024 году Google заблокировала 2,36 млн приложений, нарушивших правила, и удалила более 158000 аккаунтов разработчиков.

Хотя некоторые наблюдатели могут воспринимать столь резкое снижение с тревогой, многие в сообществе Android считают это позитивным шагом. Очистка устранила значительное количество некачественных и потенциально опасных приложений, упростив пользователям поиск качественных программ, а добросовестным разработчикам — повышение видимости на менее загромождённом рынке.

Несмотря на опасения, правило о «статусе торговца» в Европейском союзе не оказало существенного влияния на сокращение числа приложений. Это требование, обязывающее разработчиков указывать свои имена и адреса в описаниях приложений на территории ЕС, вступило в силу в феврале 2024 года. Apple также соблюдала это правило без снижения количества приложений. Это говорит о том, что сокращение у Google было вызвано скорее политикой качества, чем регуляторными изменениями.

Активность разработчиков в Google Play остаётся высокой, несмотря на общее снижение числа приложений. В первые месяцы 2025 года разработчики выпустили более 10400 новых приложений, что на 7,1% больше по сравнению с прошлым годом. Этот рост демонстрирует устойчивый интерес к платформе и свидетельствует о том, что более строгая процедура одобрения не отпугнула разработчиков.