Samsung необходимо быстро получить одобрение от NVIDIA.

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Компания Google прекратила сотрудничество с Samsung в поставках чипов памяти HBM3E для своих серверных AI-процессоров, сообщают источники. Причиной называют задержку сертификации продукции Samsung у NVIDIA — ключевого партнёра в сегменте AI-ускорителей. Ранее Google планировала использовать HBM3E в собственных чипах для дата-центров, но теперь переключилась на продукцию Micron.

Проблемы Samsung с HBM3E начались в 2024 году, когда чипы не прошли тесты NVIDIA на тепловыделение и стабильность. Несмотря на доработки, включая улучшенное управление нагревом, одобрение до сих пор не получено. Это лишило Samsung контракта с NVIDIA и, как следствие, доверия других клиентов, включая Google.

Основным бенефициаром ситуации стал конкурент — SK Hynix. Компания, уже поставляющая HBM3E для NVIDIA, сообщила о рекордной прибыли благодаря спросу на память для AI. Аналитики отмечают, что задержка Samsung ставит под угрозу её позиции на рынке, где доминируют SK Hynix и Micron.

На недавнем собрании акционеров Samsung признала проблемы с HBM3E и пообещала сосредоточиться на следующем поколении HBM4, чтобы избежать повторения сценария. Однако сроки вывода HBM4 на рынок не раскрываются. Пока же компания теряет долю в перспективном сегменте, объём которого к 2025 году может достичь $14 млрд.

Эксперты считают, что решение Google перейти на Micron — сигнал для отрасли. Без сертификации NVIDIA Samsung рискует остаться без заказов от других крупных игроков, инвестирующих в AI, таких как Amazon или Microsoft. В компании надеются, что HBM4 вернёт утраченные позиции, но на это потребуется время.