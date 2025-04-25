Например, можно будет запретить отправку писем с меткой «Внутреннее».

Google сделала общедоступной функцию меток классификации данных в Gmail. Теперь организации могут маркировать письма с помощью настраиваемых категорий или существующих меток из Google Drive для усиления защиты конфиденциальной информации и предотвращения утечек.

Администраторы Google Workspace могут создавать правила на основе этих меток: например, запретить отправку писем с меткой «Внутреннее» за пределы компании или автоматически присваивать метку «Конфиденциально» сообщениям с определёнными данными.

С момента запуска «беты» указанная функция получила улучшения: появилась автоматическая классификация, интегрированная с правилами защиты от потери данных (DLP), мгновенное применение правил и обратная связь в веб-версии, уведомления о конфиденциальном контенте и улучшенные журналы аудита. Важным дополнением стала поддержка Android и iOS.

Такой подход не только обеспечивает соблюдение политик безопасности на компьютерах и мобильных устройствах, но и информирует пользователей в реальном времени, помогая предотвратить случайные утечки данных до отправки письма.

Администраторы могут активировать метки через консоль администратора, синхронизируя их при необходимости с метками Drive. Пользователи могут видеть предупреждения при нарушении правил. Ожидается, что мгновенное применение правил DLP на мобильных устройствах станет доступно в мае.